Bursa'da kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu Mudanya'da bulundu

Bursa'da sabah saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu Mudanya'da bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden çıkan ve 10 yaşındaki Asya Bayram, saatler geçmesine rağmen gelmeyince ailesi aramaya kızlarını aramaya başladı. Kızlarına bir türlü ulaşamayan Bayram ailesi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kayıp çocuk için arama çalışmaları başlatılırken, 10 yaşındaki Asya'dan sevindirici haber geldi. Küçük kız Mudanya ilçesinde bulundu. Polis ekiplerince bulunan çocuk ailesine teslim edilirken, yüzmek için evden ayrıldığı ortaya çıktı. - BURSA