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Bursa'da kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 10 yaşındaki Asya Bayram, her yerde aranıyor. Ailesi kayıp müracaatında bulunurken, görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belirtilen telefon numarasını aramaları istendi.

Bursa'da sabah saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 10 yaşındaki Asya Bayram, her yerde aranıyor. Ailenin karakola kayıp müracaatında bulunduğu öğrenilirken, görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya 05529412945 nolu telefon numarasını aramaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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