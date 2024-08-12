Bursa'da Kayalıklarda Cansız Beden Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 30 yaşlarındaki erkek şahsın cansız bedeni kayalıklara vurdu. Harekete geçen ekipler, cesedin Fatih Eslan olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal tesislerinin önündeki kayalıklarda 30 yaşlarındaki erkek şahsın cansız bedeni suyun içinde fark edildi. Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçip kimliği belirsiz şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet Savcısı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi sonrası cesedin 31 yaşındaki Fatih Eslan'a ait olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA