Bursa'da Kavgada Bebek Silahla Yaralandı, Şüpheliler Gasp Etti

Bursa'da 'kız' meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan kavgada balkonda oynayan 14 aylık bir bebek silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler başka bir aracı da silah zoruyla gasp ederek sırra kadem bastı. Her iki olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, 16 AVH 320 plakalı hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan şüpheliler sırra kadem bastı.

Saçmalar balkonda oynayan 14 yaşındaki bebeğe isabet etti

Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oyun oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 dakika sonra kırmızı araçta bekleyen aracı gasp ettiler

Şüpheliler kaçtıktan yaklaşık 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'a ait 16 BCS 128 plakalı otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandıkları hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olaydan kullanılan hafif ticari araç ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinde aracın içinde pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ardından ise araç çekici ile otoparka çekildi.

Aracın gasp anı ve kıraathanenin kurşunlama anları güvenlik kamerasında

2 şüphelinin aracı silah zoruyla gasp etmeleri ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı araştıran polis, yaşananların sebebinin 'kız' meselesi olduğunu ve bundan kaynaklı taraflar arasında oluşan husumetten kaynaklandığını tespit etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA