Bursa'da Kavga Eden Kadın, Erkek Arkadaşının Evinde Olay Çıkardı

Bursa'da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, mahalleyi birbirine kattı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle kavga ettiği erkek arkadaşının evini bastı. Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen kadın hem polisleri, hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın; polis ekiplerince karakola götürülürken, eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi. - BURSA