Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Yangının sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Kauçuk fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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