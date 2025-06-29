Bursa'da Katı Atık Tesisi'nde Yangın

Bursa'da Hamitler Katı Atık Tesisi'nde çıkan yangın, şehrin pek çok noktasından görüldü.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Hamitler Katı Atık Tesisi'nde yangın çıktı. Hızla yükselen dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından soğutma çalışmalarına başladı. - BURSA