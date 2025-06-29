Bursa'da Katı Atık Tesisi'nde Yangın

Bursa'da Katı Atık Tesisi'nde Yangın
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Hamitler Katı Atık Tesisi'nde çıkan yangın, şehir genelinde görülen yoğun dumanla paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Bursa'da Hamitler Katı Atık Tesisi'nde çıkan yangın, şehrin pek çok noktasından görüldü.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Hamitler Katı Atık Tesisi'nde yangın çıktı. Hızla yükselen dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından soğutma çalışmalarına başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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