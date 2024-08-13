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Bursa'da 'kasten öldürme' suçundan hüküm giyen şahıs özel harekat polisi tarafından yakalandı

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Bursa'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan Tolga A., özel harekat polisinin şafak vakti baskınıyla yakalandı. Yakalanan şüpheli, 'Ben ne yaptım' diyerek kendini savundu.

Bursa'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, özel harekat polisinin şafak vakti baskınıyla yakalandı. Kapıyı ısrarla açamayan şüpheli yakalanınca, "Ben ne yaptım" dedi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. 'Kasten öldürme' suçuna karışmış ve 2022'den beri aranan Tolga A., kayıt dışı adreslerde ve iş yerlerinde çalışarak izini kaybettirdi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs hakkında çıkan yakalama kararı sonrası İnfaz Büro Amirliği ekipleri hareke geçti. Fiziki takip yapan ekipler inceledikleri kamera kayıtları sonrası Tolga A.'yı adım adım takip etti. Farklı adreslerde kaldığı tespit edilen şahıs, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Ovakça Mahallesi'ndeki bir apartmanda özel harekat polislerinin şafak vakti baskını sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yakayı ele verince 'ben ne yaptım' diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Tolga A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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