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Bursa'da 'Kasten Öldürme' Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

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Bursa'da 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı G.O.'yı yakalamak için çalışma yaptı. Sivil ekipler, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı G.O.'yı Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde annesinin evinde saklanırken ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan zanlı G.O., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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