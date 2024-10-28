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Bursa'da Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Bursa'da Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza
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İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız motosiklete binen sürücü, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 2 bin 886 TL ceza aldı ve adli işlemlere tabi tutuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binerek trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye sokan motosikletteki şahısları tespit ederek yakaladı. 16 BIU 401 plakalı motosikletin sürücüsü E.Ç.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Kamunun Rahatını ve Huzurunu Bozacak Şekilde Araç Kullanmak', koltuk sayısından fazla yolcu almaktan 2 bin 886 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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