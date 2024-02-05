Bursa'da Kasklı Vatandaşın Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada

Bursa'da canını hiçe sayan bir kişi, kafasına kask takarak altında "altında motosiklet var" gibi otomobil solladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasına kask takan bir kişi altındaki hayali motosiklet ile caddeye çıktı. Trafiği hiçe sayan kişi, koşarak otomobil solladı. Kendi canını da tehlikeye atan vatandaş, diğer sürücüler tarafından anbean amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA