Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, kamyona tutunarak ilerledi

Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerledi.

Çevre yolu Demirtaş mevkiinde kaskı ve korumalığı olmayan genç, anayolda seyir halindeki 31 SA 770 plakalı kamyonun yan kısmına tutundu. Anayol olmasına rağmen ilerlemeye devam eden gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - BURSA