Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, kamyona tutunarak ilerledi
Bursa'da kask ve koruması olmayan bir genç, anayol üzerinde seyir halindeki bir kamyona tutunarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerledi.
Çevre yolu Demirtaş mevkiinde kaskı ve korumalığı olmayan genç, anayolda seyir halindeki 31 SA 770 plakalı kamyonun yan kısmına tutundu. Anayol olmasına rağmen ilerlemeye devam eden gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - BURSA