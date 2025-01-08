Bursa'da Kasap Bıçağıyla Kendini Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kasap et keserken bıçakla kendini yaraladı.

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bir kasapta meydana geldi. Kasap Zafer B. (21) iş yerinde bıçakla et keserken karnından yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA