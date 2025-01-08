Bursa'da Kasap Bıçağıyla Kendini Yaraladı
İnegöl ilçesinde bir kasap, et keserken bıçakla karnından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kasap et keserken bıçakla kendini yaraladı.
Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bir kasapta meydana geldi. Kasap Zafer B. (21) iş yerinde bıçakla et keserken karnından yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA