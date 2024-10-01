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Bursa'da Kargo Yüklü Tır Alev Alev Yanarak Kül Oldu

Bursa'da Kargo Yüklü Tır Alev Alev Yanarak Kül Oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında, kargo yüklü bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü tırı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa'da kargo yüklü tır, alev alev yanarak kül oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücü tırı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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