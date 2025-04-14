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Bursa'da Kargo Aracı Devrildi, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da Kargo Aracı Devrildi, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir kargo aracı kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olayda iki kişi yaralanırken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki kargo aracı kontrolden çıkıp refüje devrildi. Araçta bulunan iki kişi yaralanırken, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Göçmen Konutları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kargo aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, araçtaki bir kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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