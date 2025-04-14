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Bursa'da Kargo Aracı Devrildi: 2 Yaralı

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Bursa'da seyir halindeki bir kargo aracı kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kargo aracı devrildi: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kargo aracı kontrolden çıkıp refüje devrildi. Araçta bulunan iki kişi yaralanırken, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Göçmen Konutları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kargo aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, araçtaki bir kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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