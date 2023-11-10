Bursa'da Kardeşinin Paraları ve Ziynet Eşyaları Çalındı

Bursa'da askere giden kardeşinden saklamak için aldığı 70 bin lira ve ziynet eşyalarını mutfak dolabına koyan Halime Poyraz, hırsızların hedefi oldu. Mağdur kadın, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bursa'da askere giden kardeşinden saklamak için aldığı 70 bin lira ve ziynet eşyalarını mutfak dolabına koyan Halime Poyraz, hırsızların hedefi oldu. Mutfağa sakladığı 70 bin lira ve ziynet eşyaların çalındığını fark eden mağdur kadın, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Serkan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Halime Poyraz, vatani görevine giden kardeşinin teslim ettiği paraları poşete sararak mutfak dolabına sakladı. Kendi bileziğini de mutfaktaki çekmeceye saklayan Poyraz, aradan geçen birkaç gün sonra gördüklerine inanamadı. Kendine ait olan ve çekmecede sakladığı bileziği yerinde göremeyen Poyraz, olayın şokunu atlattıktan sonra kardeşinin bıraktığı emanet paraya baktı. Poşetin yerinde olduğunu gören Poyraz, kontrol etmek için poşeti açtığında paraları göremedi. Halime Poyraz "Bugün bileziğimi alıp koluma takacaktım. Çekmeceye baktığımda bilezik yerinde yoktu. Hemen ardından kardeşimin emanet parasına baktım. Poşet sarılı bir şekilde yerinde duruyordu. Açtığımda onun da içini boş görünce ne yapacağımı şaşırdım. Benim bir bileziğim, 2 tane de altınım çalındı. Kardeşimin de 70 bin lirasını çaldılar. Mağdur durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA