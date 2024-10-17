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Bursa'da Kardeşinin Kimliğiyle Polisten Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Kardeşinin Kimliğiyle Polisten Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da 56 yıllık hapis cezasıyla aranan şüpheli Y.E., kardeşine ait kimlikle polisten kaçmaya çalıştı; ancak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı.

Bursa'da 56 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli; kardeşine ait kimlikle ekipleri kandırmaya çalıştı. Ekiplerin dikkatinden kaçamayan şüphelinin yakalanma anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, çek senet dolandırıcılığı, tehdit ve benzeri suçlardan 21 kaydı bulunan ve 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, Y.E.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Güven timlerince adım adım takip edilen 43 yaşındaki şüpheli eve gittiği esnada ekiplerle karşılaştı. Kendisine kimlik soran ekiplere kardeşinin kimliğini veren şüpheli polisin dikkatinden kaçmadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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