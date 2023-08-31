Bursa'da Kardeşini Bıçaklayan Zanlı, Silahla Öldürüldü

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle kardeşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, kardeşinin abisi tarafından silahla öldürüldü. Zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin operasyonuyla yakalandı.

Kardeşinin öldüren kişiyi öldürdü... Polis katil zanlısını operasyonla yakaladı

BURSA - Bursa'da kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan kişiyi silahla öldüren katil zanlısı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin operasyonuyla adım adım takip edilerek yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle Uğur Ermiş'in ölümüne neden olan ve girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Engin Altın öldürdüğü kişinin abisi tarafından vuruldu. Altın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Uğur Ermiş'in abisi Oğuz Ermiş ise olay yerinden hızla kaçmıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince güvenlik kameralarından adım adım takip ettiği katil zanlısını kaçmak üzereyken yakalandı. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltına alınan Ermiş'in Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 26 Nisan günü Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Ermiş, kurtarılamadı. Tedavisinin tamamlanıp taburcu olan Engin Altın, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Altın ile kendisini yaralayan Oğuz Ermiş tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kurşunlar nedeniyle kalça kemiği ve bacaklarında kırıklar olan Engin Altın'a 2 ay önce sağlık heyeti tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle rapor verildi. Rapor gereği Altın, cezaevinden denetimli serbestlik çerçevesinde serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kendi emlakçılık yaptığı ofisine giden Engin Altın, Oğuz Ermiş ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıkınca silahına sarılan Ermiş, Altın'a arka arkaya ateş etti. Vücudunun birçok yerinden yara alan Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.