Bursa'da Kardeş Katili Öldüren Şahsın Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

BURSA'da, ağabeyi Uğur Ermiş'in (41) katili Engin Altın'ı (41) öldüren Oğuz Ermiş'in (40) saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, 26 Nisan'da meydana geldi. Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Uğur Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu. Uğur Ermiş, hayatını kaybetti, taburcu olan Engin Altın ise gözaltına alındı. Engin Altın tutuklanırken, Oğuz Ermiş denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki ay önce sağlık heyetince, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilen Engin Altın, verilen rapor doğrultusunda denetimli serbestlikten yararlanıp, cezaevinden çıktı. Serbest kalan Engin Altın, 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybetti.

'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

Polis, saldırıyı gerçekleştiren Oğuz Ermiş'i gözaltına aldı. Ermiş, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık, aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi. Öte yandan Engin Altın'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Oğuz Ermiş'in koşarak Engin Altın'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından Altın'a belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ettiği, Altın'ın kanlar içerisinde yere düştüğü, saldırgan Ermiş'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)