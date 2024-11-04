Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Karavanda Hırsızlık Anı Kamerada

Bursa'da Karavanda Hırsızlık Anı Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, park halindeki karavanında duyduğu sesler üzerine kontrol ettiğinde içeride bir hırsızla karşılaştı. Kadının o anları kayda almasıyla birlikte hırsız, kameraya yakalanmamak için hızla uzaklaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki karavanında gelen sesler üzerine kontrole giden kadın, içeride hırsız olduğunu görünce o anları kayda aldı. Şüpheli kameraya görünce hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi park halindeki boş bir karavana girdi. Karavandan gelen sesler üzerine şüphelenen araç sahibi, hırsızla karşılaşınca o anları kayda aldı. Kendisinin kayda alındığı gören şüpheli ise hızlı adımlarla uzaklaşıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, karavan sahibi ile hırsız şüphelisi arasında geçen ilginç diyalog kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Asgari ücret, memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

3 belediyeye kayyum atandı
3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Yavaş'tan sürpriz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.