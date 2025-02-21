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Bursa'da Kar Yağışı Nedeniyle Zincirleme Kaza: 25 Araç Birbirine Girdi

Bursa'da Kar Yağışı Nedeniyle Zincirleme Kaza: 25 Araç Birbirine Girdi
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Bursa'da etkili olan kar yağışı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 25 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada can kaybı olmazken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da kar yağışı sebebiyle İstanbul- İzmir Otobanında 25 araç birbirine girdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Şehir Hastanesi mevki İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptı. Kaza nedeniyle duramayan 25 araç birbirine girince zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anları kameraya anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan olayda can kaybı ve ciddi yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansırken, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası trafik normale döndü

Yetkililer yağış nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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