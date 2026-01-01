Haberler

Bursa'da korku dolu anlar: Kayan araç vatandaşların arasına daldı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, vatandaşların üzerine doğru ilerleyerek panik anları yaşattı. Şans eseri yaralanan olmaksızın, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentte korku dolu anlar yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, kayarak yolda bulunan vatandaşların üzerine doğru ilerledi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini son anda kenara atarak kurtuldu.

Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bir süre sürüklendikten sonra duvara çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla kaydığı ve vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
