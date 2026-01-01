Bursa'da korku dolu anlar: Kayan araç vatandaşların arasına daldı

Bursa'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentte korku dolu anlar yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, kayarak yolda bulunan vatandaşların üzerine doğru ilerledi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini son anda kenara atarak kurtuldu.

Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bir süre sürüklendikten sonra duvara çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla kaydığı ve vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı. - BURSA