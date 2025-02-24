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Bursa'da Kar Topu Oynayan Çocuğa Taksi Çarptı

Bursa'da Kar Topu Oynayan Çocuğa Taksi Çarptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kar topu oynarken bir taksinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da, sokak arasında arkadaşıyla kar topu oynarken, taksinin çarptığı çocuk yola savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kar topu oynamak için arkadaşıyla dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı esnada, seyir halindeki 16 T plakalı taksi çarptı. Yola savrulan çocuğun yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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