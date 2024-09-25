Bursa'da Kaputu Açık Araç Tehlikeli Anlar Yaşattı

Bursa'da bir otomobil kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ön kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen sürücü saniye saniye kameraya yansırken, yaşanan olayda korkulan olmadı. - BURSA