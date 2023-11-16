Bursa'da Kapkaç Olayı: Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da yolda gördükleri kişinin cüzdanını gözüne kestiren iki şüpheli, kapkaç yaptıkları cüzdanla kayıplara karıştı. Mağdur adam şüphelilerin peşinden koşsa da dengesini kaybedip yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri adım adım takip ettikleri şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen bir kişinin arka cebindeki cüzdanını gözüne kestiren, H.K.B ve H.J takip ettikleri kişiye yaklaşıp hızla cüzdanını aldı. Durumu fark eden mağdur adam hırsızlık şüphelisi 2 arkadaşın peşine düşse de dengesini kaybedip yola düştü. O anlar bir işyeri kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri iki hırsızın peşine düştü. Durum üzerine Osmangazi İlçe Eminyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince kimlikleri tespit edilen hırsızlar polisin operasyonuyla yakalnırken, H.K.B'nin 10 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. - BURSA