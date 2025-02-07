Bursa'da Kapısız Araçla Motosiklet Taşıyan Sürücü Şaşkınlık Yarattı
Bursa'da bir sürücü, kapısız aracıyla trafiğe çıkarak arka koltukta motosiklet taşıdı. O anlar amatör kameraya yansırken, sürücünün trafikteki tehlikesi dikkat çekti.
Bursa'da bir sürücü kapısız trafiğe çıktığı otomobille motosiklet taşıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücünün kilometrelerce ilerlediği anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da cadde üzerinde kapısız araçla trafiğe çıkan sürücü, arka koltuğa koyduğu motosikleti taşıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü görenler şaşkına dönerken, bazı sürücüler o anları amatör kamerayla kayda aldı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü bir süre sonra kayıplara karışırken, görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. - BURSA