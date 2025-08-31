Bursa'da Kamyonun Yolda Saçtığı Kasalar Trafiği Tehlikeye Attı

Bursa'da Kamyonun Yolda Saçtığı Kasalar Trafiği Tehlikeye Attı
Bursa-İzmir yolu üzerinde bir kamyonun boş sebze ve meyve kasalarını yola saçması sonucu büyük bir trafik kazası tehlikesi yaşandı. Uçan kasalar arka araçlara çarparken, olay anı bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'dan İzmir istikametine doğru seyreden kamyondan yerlere saçılan sebze ve meyve kasaları, trafiği savaş alanına çevirecekti. Yolun boş olması ve sürücülerin dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönüldü.

Olay, Bursa-İzmir yolu üzeri Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü kasasına yüklediği boş sebze ve meyve kasalarıyla tarlaya doğru yola çıktı. Ana yolda boş kasalar sebebiyle hızlandıkça hızlanan sürücü, sol şeritten ilerlemeye başladı ancak, bağlı olmayan plastik kasalar bir bir uçmaya başladı.

Arkasındaki arabanın üzerine ve camına gelen kasalar, sektikten sonra bir diğer arkadaki arabaya doğru uçtu. Yaşanan anları kayda alan otomobil sürücüsünün, kendisini sağ şeride atıp soğukkanlılığını korumasıyla büyük bir faciadan dönüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
