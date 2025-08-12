Bursa'da Kamyonun Şarampole Yuvarlanması: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan dolma biber yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e giden Yılmaz Ç. (56) yönetimindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA