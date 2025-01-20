Bursa'da Kamyonla Çarpışan Otomobildeki Sürücü Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alanyurt ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mehmet Veysi A. (28) idaresindeki 45 NE 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Talha T. (53) idaresindeki 49 DC 275 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Veysi A., çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA