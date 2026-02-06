Haberler

Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Güncelleme:
Bursa'da İzmir Yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonette meydana gelen yangın sürücünün son anda kendisini dışarı atmasıyla can kaybı olmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonet maddi hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da İzmir Yolu üzerinde Görükle dönüş kavşağında seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Yolu'ndan Görükle dönüş sapağına ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurmaya çalışarak kendisini son anda dışarı atmayı başardı. Sürücüsüz şekilde bir süre ilerlemeye devam eden kamyonet, Görükle dönüş sapağında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. - BURSA

