Bursa'da kamyonetle motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kafa kafaya çarpıştığı kamyonetin camından içeri giren motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dervişbey Caddesi ile Tekke Cami Sokağı'nın kesişim noktasında Hakan A. yönetimindeki 16 BET 783 plakalı motosiklet ile Osama A. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan A., kamyonetin camından içeri girdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı sürücünün tedavisi hastanede devam ederken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA