Bursa'da Kamyonetin Kasasından Düşen Mevsimlik İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'da Kamyonetin Kasasından Düşen Mevsimlik İşçi Ağır Yaralandı
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İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen 22 yaşındaki mevsimlik işçi ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta duran mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), dengesini kaybederek araçtan kafa üstü düştü. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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