Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk yapan mevsimlik işçiler amatör kameraya yansıdı.

Yenişehir- Bursa yolu üzerinde seyreden açık kasa kamyonetin kasasına binen mevsimlik işçiler, amatör kameraya yansıdı. Tehlikeli şekilde seyreden işçi kafilesi, yoldan geçen diğer otomobillerin kornalı ikazına da aldırış etmedi. Canlarını hiçe sayan işçilerin tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA