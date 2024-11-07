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Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı

Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadının kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, şans eseri ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın cadde üzerinde ilerlerken, kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Yaralanan kadının yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kadının şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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