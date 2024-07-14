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Bursa'da kamyonetin arkasındaki meyve sebze kasaları yola saçıldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan meyve sebze kasaları yola saçıldı. Sürücü, kasaları topladıktan sonra yoluna devam etti.

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında yüklü olan meyve sebze kasaları yola saçıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle bağlantısında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında bulunan meyve sebze kasaları yola saçıldı. Aracı hemen yol kenarına çeken sürücü kasaları toplayarak yoluna devam etti. Kamyonetin arkasından giden aracın kamerası o anları kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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