Bursa'da Kamyonete Tutunarak Seyahat Eden Çocukların Tehlikeli Anları

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden 3 çocuğun tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğunu fark eden diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Çocukların kendi canlarını hiçe sayarak seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA