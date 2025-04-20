Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Bursa'da Kamyonete Tutunarak Seyahat Eden Çocukların Tehlikeli Anları

Bursa'da Kamyonete Tutunarak Seyahat Eden Çocukların Tehlikeli Anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden 3 çocuğun tehlikeli anları amatör kamera ile kaydedildi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen çocukların bu tehlikeli yolculuğu devam etti.

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden 3 çocuğun tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğunu fark eden diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Çocukların kendi canlarını hiçe sayarak seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.