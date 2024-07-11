Bursa'da Kamyonet Takla Attı, Sürücünün Durumu Ağır

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı. Takla atan araçtan çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kaza, İzmir Bursa yolu Karacaoba Köyü yakınlarında meydana geldi. Barış A. idaresindeki 06 COK 115 plakalı Nissan marka kamyonet, yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA