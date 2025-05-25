Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tır Kazasında Sıkıştı

Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Tır Kazasında Sıkıştı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

BURSA - Bursa'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü kurtardı.

Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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