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Bursa'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, bir kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Sakarya yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 H 1160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sürücüyü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreliğine trafik aksamaları yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - 3.Sayfa
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