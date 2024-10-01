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Bursa'da Kamyonet Kazası: Kurye Yaralandı

Bursa'da Kamyonet Kazası: Kurye Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonet sürücüsü, kuryeye çarpmamak için manevra yaparken 4 araca çarptı ve kuryeyi yaraladı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansırken yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kuryeye çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsü, 4 araca çarpıp daha sonra kuryeye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde 35 PC 642 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Haktan E. (20) önünde ilerleyen Hişam M., idaresindeki 16 MB 7023 plakalı kurye motoruna çarpmamak için manevra yaptı. Yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 araca çarpıp, kuryeye de çarptı. Kaza araçlar hurdaya dönerken, motosiklet ile sürüklenen kurye yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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