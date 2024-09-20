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Bursa'da Kamyonet Kazası: Anlar Araç İçi Kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tali yoldan ana yola çıkan bir kamyonet, dönüş yapmak isterken kaza yaptı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da en sağ şeritten en sola geçmek isteyen kamyonet, kazaya sebebiyet verdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan kamyonet, bir anda kendini en sol şeride atmak istedi. Sol şeritten hızla gelen otomobil frene bassa da fayda etmedi. Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa Kaza

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