Bursa'da kamyonet kasasında tehlikeli halay çeken kafadarlar

Bursa'da iki kafadarın kamyonet kasasındaki tehlikeli halayı başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki kafadar seyir halindeki kamyonetin kasasında canları sıkılınca halay çekmeye başladı. Bir süre halay çeken iki kafadarın o anları trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA