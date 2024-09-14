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Bursa'da Kamyonet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi Çamlık Bulvarı'ndan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Ş. idaresindeki 16 SLH 99 plakalı aracıyla seyir halindeyken, karşı yönden gelen Aydın Ali K. idaresindeki 16 LJ 36 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Rasim Ş.'nin aracında bulunan Ömer Ş., Semavi Ş., Cihan Ş. ile Aydın Ali K.'nin aracın da bulunan İsa K., yaralandı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ve bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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