Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Kazım Yeşilyönetimindeki 16 KGH 34 plakalı kamyonet, karşı yönden sürücü Duygu Hoşgöryönetimindeki 16 BNA 28 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Otomobil hurdaya döndü.

Kaza sonucu iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kadın sürücü, aracında sıkıştı. Sıkışan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kadın yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.