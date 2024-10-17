Bursa'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den İznik istikametine seyir halinde olan Ç.A. idaresindeki 16 H 6195 plakalı otomobil, İznik'ten Yenişehir istikametine giden N.K. idaresindeki 34 PR 0758 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA