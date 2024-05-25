Bursa'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ayaz Mahallesi Çalıca Ada mevkii yakınlarında meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin bulunduğu Muharrem Ş. (50) idaresindeki 16 SP 404 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ters döndü. Kazada kamyonetin kasa bölümünde bulunan Cemal Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Ş. ve yanında bulunan Firdevs Ş. (77) ile Songül Ş. (51) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cemal Şahin'in cenazesi morga konuldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA