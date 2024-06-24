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Bursa'da kamyonet alev alev yandı

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Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da kamyonet alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Emniyet şeridine çekilen kamyonet, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey Bursa Olay Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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