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Bursa'da Kamyon Sürücüsü Trafikte Makas Attı

Bursa'da Kamyon Sürücüsü Trafikte Makas Attı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyon sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak dakikalarca makas yaptı. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da bir kamyon sürücüsü, trafiği hiçe sayarak dakikalarca makas attı. Üst üste kural ihlalleri yaparak trafiği tehlikeye atan kamyon, amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, bir anda makas atmaya başladı. Dakikalarca makas atarak ilerleyen kamyon adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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