Bursa'da Kamyon Sürücüsü Trafiği Birbirine Kattı

Bursa'da bir kamyon sürücüsü şehir içinde süratle ilerlerken, trafiği birbirine kattı. Kamyonla makas atan sürücü, hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayarken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde 16 YBS 29 plakalı kamyon ile anayolda ilerleyen sürücü, adeta freni patlamış gibi ilerledi. Bir sağ, bir sol şeride geçerek otomobillerin arasında makas atan sürücü trafiği birbirine kattı. Sürücünün ne kendi ne de başkalarının canını düşünmeden ilerlediği anlar trafikteki diğer sürücülerinin kamerasına saniye saniye yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti. - BURSA